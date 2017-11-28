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Примерно у четверти латвийцев средств на проживание хватает только для того, чтобы купить продукты питания, пишет nra.lv .

На новую одежду, обувь, бытовую технику, посещение театра, путешествия или же другие крупные покупки денег не хватает. У 4% населения Латвии не хватает денег даже на еду. Потеряв работу, без каких либо средств на проживание осталась бы большая часть латвийцев.

У 39% латвийцев нет никаких накоплений, которые они могли бы использовать, в случае потери работы. У 17% опрошенных средств хватит не больше чем на месяц. Более чем 66% жителей Латвии, потеряв основной заработок, рискуют остаться без средств на проживание, об этом свидетельствует опрос SEB банк, проведенный во всех трех странах Балтии.

Член правления SEB банка пояснил Арнис Шкапарс, что больше всего своей финансовой ситуацией удовлетворены жители Рижского района, Видземе и Земгале. Меньше всего своими доходами довольны латгальцы.

На то, что зарплаты не хватает даже на покупку продуктов питания указывают те латвийцы, кто являются пенсионерами либо приближаются к пенсионному возрасту. Также неудовлетворенность высказали те, у кого доходы после уплаты налогов не превосходят 260 евро. Только 1% опрошенных латвийцев могут позволить себе все, что хотят.

В Литве меньше жителей с высоким заработком (18%), а самые состоятельные люди проживают в Эстонии - 45% респондентов ответили, что могут приобрести практически все.

Фото: flickr.com