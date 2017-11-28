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На этой неделе 8000 членов Яунсардзе получат новые комплекты экипировки, сообщает портал Skaties.lv .

Форма для Яунсардзе уже многие годы оставалась болезненным вопросом. Многим членам организации пришлось обходиться одним или двумя комплектами спецодежды - летним или зимним. С закупкой новой экипировки таких проблем больше не будет.

Со времени основания Яунсардзе в 1992 году, у членов организации были костюмы зеленого цвета. Эта расцветка также называется Woodland и основана на форменной одежде американских военных. Сейчас их сменят комплекты экипировки желто-коричневой расцветки, такой же как у солдат Национальных вооруженных сил.

Первый раз новые форменные костюмы на членах Яунсардзе можно было наблюдать на параде в честь независимости Латвии.

С 2013 года Яунсардзе пережила большой прирост в количестве участников организации. Сейчас в Яунсардзе состоит около 8000 подростков в возрасте с 10 до 18 лет. Это число с каждым годом растет на несколько сотен, однако столько же людей ежегодно покидают ряды Яунсардзе.

Фото: flickr.com