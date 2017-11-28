Шадурскис: образование с 6 лет введут на год позже (5)

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Общество | 28 ноября 2017 года, 13:32

В следующем году в Латвии не будут вводить начальное образование с шести лет, заявил во вторник на заседании Комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки министр Карлис Шадурскис. Вместо этого изменения войдут в силу с 2019/2020 учебного года.

Министр также напомнил, что сейчас обязательное образование в Латвии начинается для детей с пятилетнего возраста. Первые два года обучения проходят в детском саду, а потом образование продолжается в школе. Из этого следует, что латвийские дети заканчивают среднюю школу в возрасте 19 лет.

Шадурскис также заявил, что данная инициатива разработана с учетом опыта других стран, а также результатов исследования.

"Число стран, где дети идут в школу с семь лет, относительно невелико. Это старая советская традиция", — пояснил Шадурскис", - пояснил он.

По словам министра, учебные материалы разработаны с учетом возраста детей. Это значит, что в большей степени их ожидают только формальные изменения, поскольку последний год детского сада они проведут уже в школе.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Патриот 4 минуты назад
Надеюсь до того как принять этот закон ты подохнешь как брошенная ни кому не нужная собака.
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GM11 минут назад
Отправить ребенка с 6-ти или 7-ми лет? При такой системе образования и школьной программе....,да лучше не начинать. Однако отмороженные на всю голову все-равно пытаются что-нибудь продвинуть. Для этого надо посмотреть на опыт отсталых стран и выбрать наихудший вариант. Надо посоветоваться с товарищами из-за океана. Своего ума не было и нет,вряд ли появится.
окончившие 12-класс знают столько же,сколько знали раньше в 8-ом. Некоторые считают,что учиться по 6 дней и по 8 уроков-это непосильная нагрузка,а домашние задания противоречат закону и ущемляют права.
Ну этом случае стоит для школьников ввести новые сроки выхода на пенсию,скажем с 80 лет.
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Дмитрий7 минут назад
"Выпускник" детского сада не получивший степень степень Бакалавра в первый класс не допускается...
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