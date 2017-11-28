Шадурскис: образование с 6 лет введут на год позже (5)
В следующем году в Латвии не будут вводить начальное образование с шести лет, заявил во вторник на заседании Комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки министр Карлис Шадурскис. Вместо этого изменения войдут в силу с 2019/2020 учебного года.
Министр также напомнил, что сейчас обязательное образование в Латвии начинается для детей с пятилетнего возраста. Первые два года обучения проходят в детском саду, а потом образование продолжается в школе. Из этого следует, что латвийские дети заканчивают среднюю школу в возрасте 19 лет.
Шадурскис также заявил, что данная инициатива разработана с учетом опыта других стран, а также результатов исследования.
"Число стран, где дети идут в школу с семь лет, относительно невелико. Это старая советская традиция", — пояснил Шадурскис", - пояснил он.
По словам министра, учебные материалы разработаны с учетом возраста детей. Это значит, что в большей степени их ожидают только формальные изменения, поскольку последний год детского сада они проведут уже в школе.
Фото: pixabay.com
окончившие 12-класс знают столько же,сколько знали раньше в 8-ом. Некоторые считают,что учиться по 6 дней и по 8 уроков-это непосильная нагрузка,а домашние задания противоречат закону и ущемляют права.
Ну этом случае стоит для школьников ввести новые сроки выхода на пенсию,скажем с 80 лет.