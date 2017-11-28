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На прошлой неделе некий мужчина пожаловался редакции портала TVNET, что его лечащий врач-кардиолог в медицинской выписке рядом с именем и фамилией написал "не понимает язык".

Случай произошел в Дубултской поликлинике. Как сообщил сам мужчина, кардиолог Юрис Луриньш с ним говорил на госязыке, а пациент отвечал ему на русском.

"На прошлой неделе пришёл на прием к доктору Юрису Луриньшу для того, чтобы он подготовил выписку для семейного врача, которая была необходима для моего дальнейшего лечения. Врач сделал эхокардиограмму, и затем начал задавать мне некоторые вопросы. Доктор говорил со мной по-латышски, а я отвечал ему на русском.

Хочу отметить, что я знаю госязык, однако некоторые медицинские специфические термины вызывают у меня затруднение.

Конечно, пока наш диалог строился на уровне "дышите-не дышите", мне все было понятно, но после того, когда я не смог ответить на один из вопросов кардиолога, он замолчал и больше ничего не спрашивал.

Составил выписку для семейного врача, я поблагодарил и вышел из кабинета. О том, что написано в данной бумаге, я увидел только дома", - рассказал житель Юрмалы, в медицинской выписке которого рядом с именем, фамилией и персональным кодом, кардиолог Дубултской поликлиники сделал отметку "nesaprot valodu".

Я не хотел бы поднимать шум, но согласитесь - я ведь пошел на приём к доктору, а не на проверку к языковой комиссии", - пояснил мужчина.

Радио Baltkom связалось с представителями Дубултской поликлиники для дачи комментариев. В учреждении заявили, что предоставить информацию о случившемся они смогут только завтра.

Фото: TVNET