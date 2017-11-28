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2 декабря в конференц-центре отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге пройдет эксклюзивная выставка зарубежных частных школ и языковых лагерей, которую организуют образовательные агентства Baltic Council for International Education и Meridian Group.

Посетителей выставки ждет знакомство с известными в мире учебными заведениями из Великобритании, США, Германии, Кипра. Школьники и их родители смогут лично познакомиться с директорами и ведущими специалистами из-за рубежа, получить подробную информацию об учебе в частной школе на программах основной и средней школы, подготовительных курсах и возможностях отправиться учиться в летнюю школу или в языковой лагерь.

В выставке принимают участие две школы из США: North Cedar Academy, расположенная в штате Висконсин, и, без сомнения, уникальное учебное заведение – American Hebrew Academy, единственная в мире школа-пансион для детей из еврейских семей. Впервые в Латвию приезжает Berlin Branderburg International School (BBIS) – средняя школа из Германии, где можно получить образование на английском языке.

Для тех школьников, кто пока еще не готов к академической учебе, будут представлены программы в международных подготовительных центрах, а также программы изучения английского языка в сочетании с активным отдыхом, занятиями любимыми видами спорта и в кружках по интересам.

Об этом лично расскажут директора таких известных компаний и школ, как Academic Summer, Etherton Education, Earlscliffe и других учебных заведений.