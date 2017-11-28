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Сборная Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) вчера, 27 ноября, на турнире NATO SHAPE одержала первую победу в своей группе, сообщается в Twitter НВС.

Латвийцы выиграли в баскетбол у Великобритании со счетом 96:55.

Завтра, 29 ноября, латвийских солдат ожидает баскетбольный матч с командой Канады.