Турнир НАТО: латвийские военные обыграли британцев в баскетбол
Общество | 28 ноября 2017 года, 20:32
Сборная Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) вчера, 27 ноября, на турнире NATO SHAPE одержала первую победу в своей группе, сообщается в Twitter НВС.
Латвийцы выиграли в баскетбол у Великобритании со счетом 96:55.
Завтра, 29 ноября, латвийских солдат ожидает баскетбольный матч с командой Канады.
Vakar, 27.novembrī Nacionālo bruņoto spēku izlase NATO SHAPE basketbola turnīra pirmajā grupas spēlē pārliecinoši pārspēja Lielbritānijas izlasi ar rezultātu 96:55. Šodien mūsu izlasei ir brīvdiena, bet jau rīt dienas pirmā spēle pret Kanādas izlasi. #Latvijasarmija #Karavīrs pic.twitter.com/DW0dKBN5gv— NBS (@Latvijas_armija) 28 ноября 2017 г.