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Министерство обороны получило разрешение от Кабинета министров приобрести земельный участок площадью в 3,1 гектара в Сейском крае стоимостью 10 615 евро.

Участок предназначается для расширения территории Адажского военного полигона.

Как сообщают в Министерстве обороны, с учетом дальнейшего развития учебной инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение нагрузки на полигон.

С расширением территории будут обеспечены условия для расширенной боевой подготовки и возможности для различных подразделений НВС совместно отрабатывать учебные задачи.