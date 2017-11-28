Минобороны потратит на расширение Адажского полигона 10 000 евро (17)
Общество | 28 ноября 2017 года, 21:10
Министерство обороны получило разрешение от Кабинета министров приобрести земельный участок площадью в 3,1 гектара в Сейском крае стоимостью 10 615 евро.
Участок предназначается для расширения территории Адажского военного полигона.
Как сообщают в Министерстве обороны, с учетом дальнейшего развития учебной инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение нагрузки на полигон.
С расширением территории будут обеспечены условия для расширенной боевой подготовки и возможности для различных подразделений НВС совместно отрабатывать учебные задачи.
В Латвии живут люди, считающиеся европейцами - обеспечьте пожалуйста евростандарт проживания!!!
110
Ответить
Господи, сделайте звуковой экран! Вы своими действиямиучениями, только одного добиваетесь, чтобы люди бежали от вас по дальше! Как можно растить детей, когда постоянно живёшь под выстрелы и взрывы?! Реально живём как на войне - в мирное время.
37
Ответить
Купи себе батальон НАТОвских вояк и пару-тройку Абрамсов и размести у себя в квартире. Оплати свою нодрошинашу!
14
Ответить
Показать все (17)