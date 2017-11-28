Минобороны потратит на расширение Адажского полигона 10 000 евро (17)

фото

Общество | 28 ноября 2017 года, 21:10

Министерство обороны получило разрешение от Кабинета министров приобрести земельный участок площадью в 3,1 гектара в Сейском крае стоимостью 10 615 евро.

Участок предназначается для расширения территории Адажского военного полигона.

Как сообщают в Министерстве обороны, с учетом дальнейшего развития учебной инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение нагрузки на полигон.

С расширением территории будут обеспечены условия для расширенной боевой подготовки и возможности для различных подразделений НВС совместно отрабатывать учебные задачи.

Комментарии 17
Игорь1 час назад
В Латвии живут люди, считающиеся европейцами - обеспечьте пожалуйста евростандарт проживания!!!
1
Ответить
Igor1 час назад
Господи, сделайте звуковой экран! Вы своими действиямиучениями, только одного добиваетесь, чтобы люди бежали от вас по дальше! Как можно растить детей, когда постоянно живёшь под выстрелы и взрывы?! Реально живём как на войне - в мирное время.
3
Ответить
Garik1 час назад
Купи себе батальон НАТОвских вояк и пару-тройку Абрамсов и размести у себя в квартире. Оплати свою нодрошинашу!
1
Ответить