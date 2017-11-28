Праздник к нам приходит: в Риге зажгут главную елку
Общество | 28 ноября 2017 года, 19:55
В субботу, 2 декабря, на Домской площади зажжется главная рождественская елка столицы.
Мероприятие состоится в 17:00. Праздничные гирлянды на елке зажжет исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.
В мероприятии примут участие детско-молодежный вокальный ансамбль Kolibri, актер Марис Безмерс и воспитанники школы барабанщиков Анджея Граудса.
С зажжением елки активно начнут работать и рождественские ярмарки на Домской площади, Эспланаде и площади Ливу. Здесь рижане и гости города смогут приобрести подарки, изделия народных ремесленников, зимнее угощение и другие товары. По выходным на ярмарках будут регулярно проходить концерты.
С наступлением Адвента в концертных залах и церквях Риги также начнутся рождественские концерты.
Фото: pixabay.com