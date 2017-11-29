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В рижской санаторной специализированной школе-интернате, где избили полицейского, персонал, преподаватели и ученики не соблюдают правила внутреннего распорядка. К такому заключению пришли в Государственной службе качества образования (ГСКО), пишет Nra.lv.

В понедельник, 27 ноября, представители ГСКО констатировали, что школьникам разрешено покидать класс во время уроков.

Перед тем, как один из учеников в состоянии алкогольного опьянения избил полицейского, школьников отпустили с урока, поскольку учитель, который замещал своего коллегу, был увлечен разговором с матерью одного из учеников.

Соответственно во время урока класс находился за пределами кабинета без присмотра преподавателя.

Отмечается, что ни учителя, ни администрация школы не заметили, что большинство учеников восьмого класса во время уроков находились в состоянии алкогольного опьянения.

В одной из объяснительных школьников написано, что алкоголь принес один из учеников восьмого класса, и остальные распивали его на переменах.

В правилах внутреннего распорядка школы не указаны точные действия учителя или директора в случаях физического или эмоционального насилия. В соответствии с этими правилами ученики написали объяснительные, а их родители были проинформированы о случившемся.

Между тем, в минувший понедельник педагог этой же школы обратила внимание на то, что ученик пришел на занятия с электрошокером и ножом. О ЧП был проинформирован сотрудник Рижской муниципальной полиции, обеспечивающий порядок возле учебного заведения.

В ходе разговора с 15-летним подростком выяснилось, что нож ему дал друг, а электрошокер принадлежит ему. Информация о ЧП была сразу же передана сотрудникам Госполиции.

Как сообщалось ранее, 24 ноября, около 12:00 часов, пьяный ученик рижской санаторной специализированной школы-интерната избил полицейского пожилого возраста.

Видео: Delfi.lv

Фото: Flickr