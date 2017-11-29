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В ближайшие дни будет часто идти снег и образуется снежный покров, а с воскресенья похолодает, прогнозируют синоптики.

В пятницу утром толщина снежного покрова в центральной части страны может достичь 5-10 см. В конце недели осадков будет меньше, а выпавший снег на значительной части территории сохранится.

До субботы температура воздуха днем и ночью составит -1..+4 градуса, в ночь на воскресенье понизится до 0..-5, местами на побережье останется выше нуля.

На следующей неделе температура часто будет ниже нуля, ожидаются снегопады, поэтому в центральной и восточной части страны снежный покров будет устойчивым.

Фото: pixabay.com