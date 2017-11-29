Латвийцы хотят, чтобы доход чиновников публиковался ежемесячно (+ОПРОС) (8)

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Общество | 29 ноября 2017 года, 09:56

Согласно данным опроса, проведенного агентством Kantar TNS, четверть 27% жителей Латвии (27%) от 18 до 60 лет считают, что необязательно публиковать зарплаты чиновников ежемесячно, вполне достаточно это делать раз в год. Однако более половины опрошенных (52%) указали, что это следует делать каждый месяц, сообщает Skaties.lv, со ссылкой на телеканал LNT.

Пятая часть респондентов (21%) не смогла дать точный ответ на вопрос о том, как часто они хотят видеть публикации о зарплатах чиновников.

Напомним, 16 ноября Сейм принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

Фото: flickr.com

Комментарии 8
Не Лоялен20 минут назад
Согласен полностью!Почему Латвийцы должны перед СГД отчитываться о своих доходах,а чиновники нет!Чиновники не пупы земли,и получают зарплаты с наших налогов!По этому мы имеем право знать сколько и главное за что они получают зарплаты!ЕЩе бы публиковали где-то проделанную работу!Кто что сделал для страны!
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Для начала21 минуту назад
Сократить зарплаты вдвое(!).Запретить любую коммерческую деятельность,в т.ч.лоббирование бизнеса родственников и откровенное крышевание. Если чиновник идет в депутаты или министры,то обязан отказаться от одного или другого.
Все виды доходов должны быть прозрачными и публиковаться ежемесячно,иначе коррупция никогда не исчезнет.Чиновники активно борются с коррупцией и сами порождают ее. Сплошное вранье и двойные стандарты.
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Tina26 минут назад
Публиковать зарплаты, премии госслужащих ежемесячно, более того ,на основании этих данных рассчитать среднемесячную зарплату работающих Латвии и тогда посмотрим за счёт чего или кого у нас публикуют рост средней зарплаты аж 1000 евро.
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