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Согласно данным опроса, проведенного агентством Kantar TNS, четверть 27% жителей Латвии (27%) от 18 до 60 лет считают, что необязательно публиковать зарплаты чиновников ежемесячно, вполне достаточно это делать раз в год. Однако более половины опрошенных (52%) указали, что это следует делать каждый месяц, сообщает Skaties.lv, со ссылкой на телеканал LNT.

Пятая часть респондентов (21%) не смогла дать точный ответ на вопрос о том, как часто они хотят видеть публикации о зарплатах чиновников.

Напомним, 16 ноября Сейм принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

Фото: flickr.com