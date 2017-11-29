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Планы ирландских производителей шампиньонов CMP Mushroom о поиске работников во многих городах Латвии сильно обеспокоили местных работодателей, сообщили сегодня в программе LNT "900 секунд", пишет портал KasJauns.

Представители ирландского производства грибов с 1 по 8 декабря посетят пять городов - Екабпилс, Резекне, Алуксне, Балви и Гулбене. Всем грибникам и упаковщикам грибов обещают в час платить не менее 9,25 евро и гарантируют от 40 до 50 рабочих часов в неделю. Из этого следует, что месячная зарплата до налогов будет составлять 1850 евро.

Латвийская конфедерация работодателей напугана, что такой большой заработок может привлечь и квалифицированную рабочую силу. Отъезд этих рабочих нанес бы огромный удар по регионам Латвии, где и так не хватает трудящихся.

"То, что иностранные рекруты в таком агрессивном виде ищут кадры, является сигналом, что политикам надо принять какие-то контрмеры. Но в то же время, речь идет о мотивирующих факторах, а не о репрессивных мерах", - призналась генеральный директор конфедерации Лига Менгельсоне.

Ситуация такова, что у предприятий по всей Латвии и так не хватает работников. На этой неделе уже со многих сторон прозвучали замечания в сторону Государственного агенства занятости (ГАЗ). Многие находятся в недопонимании, почему агенство вообще выложило объявление ирландской компании. В ГАЗ заявили, что у них нет прав отказывать членам Евросоюза в размещении вакансий.

В агентстве указали, что сбор грибов - очень тяжелая работа. Однако обещанная ирландцами зарплата все равно будет мотивировать грибников на эмиграцию. К тому же, в объявлении написано, что работникам не требуются знания английского языка. Также им обещают проживание в общежитии за 50 евро в неделю и финансовую поддержку в переезде в Ирландию.

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