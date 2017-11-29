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Денежные премии за выдающиеся достижения в спорте получат 29 латвийских спортсменов, их тренеров и обслуживающий персонал, а сумма премий составит 0,4 млн евро, свидетельствует проект решения, подготовленный Министерством образования и науки.

Всего решено присвоить 70 денежных наград.

27 тыс. евро получит скелетонист Мартин Дукурс за первое место на чемпионате мира, а 13,5 тыс. евро получит его тренер Дайнис Дукурс.

Бобслеисты Оскар Киберманис и Матис Микнис за третье место на чемпионате мира среди двоек получат каждый по 3375 евро, а по 675 евро получат их тренера и обслуживающие работники.

Скелетонист Томас Дукурс за второе место на чемпионате Европы получит 6750 евро, его тренер Дайнис Дукурс — 3375 евро.

Анастасия Григорьева получит за третье место на чемпионате Европы по борьбе 9720 евро, а ее тренеры Любовь Копылова и Арманд Звирбулис по 1944 евро каждый.

Денежные премии получат и несколько параолимпийцев.

Между тем, Министерство образования и науки (МОН) предлагает выплачивать денежные премии за выдающиеся достижения в спорте только по олимпийским и параолимпийским дисциплинам.

Цель изменений - обеспечить новый порядок присвоения денежных наград спортсменам, их обслуживающему персоналу и спортивным федерациям.

Как поясняет МОН, с введения единой системы присвоения денежных наград в 1997 году значительные изменения произошли в модели финансирования спорта - государство выделяет намного больше средств на подготовку спортсменов и участие в соревнованиях высокого уровня, а достижения спортсменов и команд учитываются при расчете государственного финансирования спортсменам, тренерам и федерациям.

По мнению МОН, система денежных наград должна мотивировать к достижениям на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В ведомстве также отмечают, что нужно четко определить, что считается выдающимися достижениями в спорте.