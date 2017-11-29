Общество |

Специалисты научного центра ZINOO планируют вписать Латвию в список космических держав. Первую ракету они намереваются запустить в космос уже в 2018 году, к 100-летию Латвии.

Инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис рассказал, что пробные запуски уже проводились.

"Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты. Мы единственные с коллегой сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты", - рассказал Пукитис

Следующая ракета во время испытаний полетит вверх уже на 50 км, а потом уже и на 100 км, что является официальной границей космоса.

"Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали. Большая часть работы уже сделана", - сказал Пукитис.

Специалисты научного центра ZINOO отмечают, что на сегодняшний день построить ракету, которая может преодолеть барьер в 100 км по вертикали, могут только в 19 странах мира.

Источник: grani.lv