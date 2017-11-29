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Вышел трейлер фильма «Все деньги мира», в котором актер Кристофер Пламмер заменил оскандалившегося Кевина Спейси. Об этом сообщает ET Online.

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о похищении внука богатейшего человека того времени. Миллиардер Жан Пол Гетти изначально отказался платить выкуп, но впоследствии был вынужден согласиться.

Эту роль сыграл Спейси, но из-за скандала с сексуальными домогательствами режиссер Ридли Скотт заменил его на Пламмера. Потребовались пересъемки, поскольку лента уже была закончена.

Как отмечает издание, появление нового трейлера стало сюрпризом, поскольку Пламмера видели на съемках своих первых сцен лишь на этой неделе.