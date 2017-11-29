Возобновлена инициатива за сохранение билингвального образования (3)

фото

Общество | 29 ноября 2017 года, 14:52

Инициатива за сохранение билингвального образования вернулась на платформу Manabalss.lv и за нее снова можно проголосовать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор инициативы Денис Бартецкий.

фото

Напомним, как ранее писал Mixnews, подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество.

Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).

Комментарии 3
Союзник31 минуту назад
Чем больше будет русского языка в Латвии, тем больше будет российских туристов. Русский язык - это союзник Латвии. Да, в Латвии был СССР, но России здесь никогда не было, здесь всегда была национальная республика со своим менталитетом.
Ответить
ja50 минут назад
Дураковs у нас мало,но они нами правятs.....26 gadov//s
Ответить
Janina Pezdiņa1 час назад
Лучше бы латышский выучили.
19
Ответить