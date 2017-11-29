Возобновлена инициатива за сохранение билингвального образования (3)
Общество | 29 ноября 2017 года, 14:52
Инициатива за сохранение билингвального образования вернулась на платформу Manabalss.lv и за нее снова можно проголосовать.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор инициативы Денис Бартецкий.
Напомним, как ранее писал Mixnews, подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество.
Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".
По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).
Чем больше будет русского языка в Латвии, тем больше будет российских туристов. Русский язык - это союзник Латвии. Да, в Латвии был СССР, но России здесь никогда не было, здесь всегда была национальная республика со своим менталитетом.
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Дураковs у нас мало,но они нами правятs.....26 gadov//s
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Лучше бы латышский выучили.
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