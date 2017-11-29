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В пятницу, 1-го декабря, в Латвии ожидаются осадки, ветер и гололед, пишет Skaties.lv со ссылкой на латвийских метеорологов.

В пятницу ночью и днем температура воздуха составит от 0 до +3 градусов.

На выходных ночью станет немного морознее, а днем воздух прогреется до +3 +4 градусов. В эти дни местами ожидаются осадки, снежный покров, который может образоваться в пятницу, сохранится на протяжении всех выходных.

Ранее в Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что 28 ноября с переохлаждением и обморожениями в больницы попали три человека.

Все пострадавшие - мужчины в возрасте от 22 до 65 лет. Все случаи связаны с употреблением алкоголя или ношением не соответствующей сезону одежды.

Фото: Skaties.lv