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Директор Рижского агентства памятников Гунтис Гайлитис прокомментировал заявление руководителя Пиебалгского музейного сообщества Orisāre Ливы Грудуле о том, что 18 ноября ее не пустили на Братское кладбище в Риге, пишет Nra.lv.

По словам Гайлитиса, центральные ворота Братского кладбища открыты круглые сутки, за исключением вечеров (в зимний период с 17 часов), когда закрываются боковые ворота и подключается сигнализация к депозитариям - мемориальным помещениям памяти кавалеристов ордена Лачплесиса, военных, погибших на чужбине, а также основателей кладбища.

"Информация о рабочем времени Братского кладбища размещена у центральных ворот. Зимой в целях безопасности кладбище работает до 17 часов, так как большая часть территории не освещается и может быть скользкой. В летний сезон кладбище работает до 22 часов", - пояснил Гайлитис.

Система безопасности с детекторами движения была установлена на Братском кладбище в 2012 году, после того, как вандалы отломали и украли медные козырьки депозитариев, а также повредили исторические медные фонтаны. В определенное время суток при входе на некоторые территории Братского кладбища включается сигнализация и приезжает охранная фирма, чтобы убедиться, что люди, вошедшие на эту территорию, не наносят вред культурно-историческому наследию и другим материальным ценностям, добавил Гайлитис.

Напомним, 18 ноября Грудуле описала на своей странице в Facebook произошедший с ней случай: женщина с семьей приехала в Ригу и хотела отправиться на Братское кладбище, однако ее туда не пустили и пригрозили арестом.

Фото из Flickr