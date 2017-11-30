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В третьем квартале этого года средняя зарплата до уплаты налогов при работе на полную ставку составила в Латвии 925 евро, что на 7,5% или 65 евро больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Напомним, четыре года назад - в 2013 году, средняя зарплата в Латвии составляла 716 евро. Между тем, как прогнозировал Минфин уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.

Согласно нынешним расчетам, в частном секторе зарплаты по сравнению с третьим кварталом годом ранее выросли на 7,7% до 913 евро, в общественном секторе - на 7,8% до 954 евро. В правительственном секторе, куда входят государственные и муниципальные учреждения и предприятия, средняя брутто-зарплата в третьем квартале составила 911 евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

По сравнению со вторым кварталом брутто-зарплата увеличилась на 0,2% или 2 евро.

В третьем квартале средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) составила 674 евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

ЦСУ отмечает, что с учетом роста потребительских цен на 2,9% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года реальная покупательная способность населения выросла всего на 3,7%.

В третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года оплата труда выросла во всех отраслях, кроме снабжения газом, теплом и электричеством, где был спад на 4,3%, и рынка недвижимости, где был спад на 0,5%.

Больше всего выросли зарплаты в сфере профессиональных, научных и технических услуг - на 10,1%. В госуправлении зарплаты увеличились на 9,6%, в добывающей промышленности - на 8,8%, в обрабатывающей промышленности - на 8,6%, в торговле - на 8,2%.