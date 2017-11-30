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Латвийцев призывают собраться вечером 30 ноября у памятника Свободы, чтобы почтить память убитых 76 лет назад в Румбульском лесу евреев.

"Приди, поставь свечку по меньшей мере за одну душу убитых на Румбуле. 25 000 свечей у нас не будет, но пусть горят по меньшей мере 200 огней у памятника Свободы. Латвийские евреи тоже были нашими. Мы помним, у нас болит", - сказано в сообщении общества "Мемориал Жаниса Липке".

Aicinām visus pieminēt Rumbulas slepkavību upuru 76. piemiņas gadadienu, sanākt 30. novembrī no 18:00 līdz 23:00 un nolikt svecītes pie Brīvības pieminekļa. Jo tie arī bija mūsējie. Ja katrai aizgājušajai dvēselei mēs aizdegtu pa svecei - mums vajadzētu 25 000 sveces. #Rumbula76 pic.twitter.com/QVqFMyoqwg — Lipkes memoriāls (@LipkeMemorial) November 27, 2017

Как ранее рассказал историк Каспар Зеллис, 30 ноября и 8 декабря 1941 года в оккупированной нацистами Риге было совершено самое массовое в истории Латвии убийство мирных жителей. Во время так называемых румбульских акций было расстреляно 25 тысяч евреев.

Памятное мероприятие у памятника Свободы состоится 30 ноября с 18 до 23 часов.

«Как было возможно забыть то, что за два дня в Риге было убито столько же людей, сколько сегодня живут в Валмиере? Эта катастрофа не является лишь трагедией евреев Латвии. Люди, которых согнали на расстрел в Румбульском лесу, были нашими согражданами», - отмечают авторы.

Ne tāpēc, ka Latvijā trūktu sēru dienas. @UnaBergmane īsi un kodolīgi, kāpēc pieminēt Rumbulas slaktiņu. https://t.co/rCMH5xuKxn #Rumbula — lolita tomsone (@lolifish) November 29, 2017

В прошлом году около 300 человек собрались у памятника Свободы и зажгли свечи, ряды которых растянулись на несколько метров.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу вблизи Риги произошел расстрел более 25 тысяч евреев. За два дня айнзацгруппой «А» с помощью местных коллаборационистов из команды Арайса и латышских националистов было убито около 24 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и одной тысячи евреев, привезенных накануне поездом из Германии. Операцией руководил обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн.