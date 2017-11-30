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Специалисты, работающие с пострадавшими от насилия в семье констатировали, что зачастую им нужно помочь не только физически и эмоционально, но и юридически. Поэтому намечаются особые акции, в ходе которых пострадавшие смогут получить и консультации юристов.

Пробная акция состоялась накануне, и отзыв был большой. По словам экспертов, в основном звонящими были женщины. Следующая такая возможность получить бесплатную консультацию юристов появится 22 февраля, а затем в марте и мае.

Консультантам приходилось давать советы и на такие тяжелые темы как физическое и сексуальное насилие - звонившие спрашивали, как действовать в случае, если они сами или их близкие пострадали от таких действий. Консультанты также сразу рассказывали, куда можно отправиться за помощью вблизи с местом жительства пострадавшего человека.

"Мы пытаемся успокоить пострадавших. Чтобы их эмоции улеглись, чтобы они сами поняли, чего хотят. После этого предоставляем информацию, юристы дают юридическую информацию, что им делать, куда обратиться", - рассказала психолог

Это уже вторая подобная кампания, и специалисты надеются, что такая возможность даст пострадавшим смелость искать поддержку и освободиться от насильников.

Есть также телефон для пострадавших от насилия, где можно получить эмоциональную поддержку и другую информацию.