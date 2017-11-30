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Сегодня в 14:00 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) на три минуты включит по всей Латвии сирены тревоги, чтобы проверить работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

ГПСС предупреждает, что никаких оснований для беспокойства нет, так как это всего лишь очередная проверка.

По всей Латвии размещены 164 сирены тревоги, которые установлены так, чтобы их сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км. Для подобного теста сирены включают два раза в год.

Фото: flickr.com