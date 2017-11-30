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Согласно результатам опроса, проведенным агентством Kantar TNS, 71% латвийцев против того, чтобы наше государство нанимало иностранных рабочих, сообщает портал Skaties.lv .

Четверть опрошенных (23%) в возрасте от 18 до 60 лет, наоборот поддерживают привлечение гастарбайтеров для решения проблемы недостатка рабочей силы.

6% респондентов не имеют мнения на этот счет.

Напомним, подобный опрос проводился ранее агентством SKDS, его результаты показали, что 82% населения считают приезд гастарбайтеров нежелательным.

Фото: pixabay.com