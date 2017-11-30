Две трети жителей Латвии против гастарбайтеров (+ОПРОС) (4)
Общество | 30 ноября 2017 года, 09:54
Согласно результатам опроса, проведенным агентством Kantar TNS, 71% латвийцев против того, чтобы наше государство нанимало иностранных рабочих, сообщает портал Skaties.lv .
Четверть опрошенных (23%) в возрасте от 18 до 60 лет, наоборот поддерживают привлечение гастарбайтеров для решения проблемы недостатка рабочей силы.
6% респондентов не имеют мнения на этот счет.
Напомним, подобный опрос проводился ранее агентством SKDS, его результаты показали, что 82% населения считают приезд гастарбайтеров нежелательным.
Фото: pixabay.com
самые нехотя работать и другим не дают возможность
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Да не приживуться они здесь!! Почти все предприятия в латвии семейные и работадатели предлагают работу от сделки когда у рижского рабочего даже штаны не чем полдержать.. мало того что им нужно будет налоги платить так еще и жилье снимать... настербайткры приживуться только если само государство их всем обеспечит..
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У них лишь желание.а приглашают и платят другие
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