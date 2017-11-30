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Монетарная политика центральных банков сегодня направлена на то, чтобы снижать процентные ставки по кредитам, и это стимулирует рынок жилья и недвижимости в целом, пишет Diena.

Как отмечает представитель компании Ober Haus Real Estate Latvia Кристине Дубане, низкие процентные ставки по кредитам, безусловно, способствуют инвестициям в недвижимость.

"В течение последних трех лет это были сделки на 300-400 миллионов евро в год, и три четверти этого объема составляют сделки на суммы свыше 10 миллионов евро, в основном по покупке офисных зданий и торговых центров. Также инвестируют в покупку квартир физические лица - жилье в Латвии покупают и сами латвийцы, и жители соседних Эстонии и Литвы", - характеризует ситуацию на рынке недвижимости представитель "Ober Haus".

Помимо низких ставок по кредитам, определяющими факторами для инвестиций в недвижимость являются также экономическая и политическая стабильность, предсказуемость законодательства.