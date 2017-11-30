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Латвийцы ежемесячно жертвуют 30 тысяч евро в благотворительные коробки.

В самых больших торговых сетях Латвии пожертвования в коробочки, стоящие в магазинах, достигают 30 000 евро в месяц, сообщает портал Skaties.lv .

Сейчас покупатели жертвуют деньги на благотворительный проект "Ангелы над Латвией", который был создан торговой сетью Rimi вместе с фондом Детской больницы. Цель инициативы – собрать средства на лечение тяжелобольным детям. В течение года проходят разные благотворительные акции. Например, в поддержку раковых больных или молодых людей, попавших в беду.

В коробочки для пожертвований в магазинах Rimi и Maxima латвийцы ежемесячно отдают 33 000 евро. Суммы пожертвований не меняются уже последние пять лет.

Деньги из коробочек регулярно выбираются, потом их взвешивают и отдают инкасаторам, об этом телеканалу LNT рассказал представитель торговой сети Maxima Ивар Свиланс. Сейчас торговая сеть собирает средства для детского реабилитационного центра Poga.

"Цент за центом и, объединившись, люди могут помочь хорошим вещам случиться. Коробочки для пожертвований эффективны с той точки зрения, что это то место у кассы, куда покупатель может высыпать свою мелочь", - указал он.

Хотя в последнее время латвийцы все чаще расплачиваются карточкой в магазинах, от привычек они пока не отказываются и избавляются от мелочи таким образом.

Часто покупатели идут за покупками подготовившись – у них в кошельке есть мелочь, которую они готовы пожертвовать. В свою очередь дети приходят жертвовать даже со своими копилками.

Фото: flickr.com