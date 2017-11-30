На Латвию надвигается затяжной снегопад (1)
В четверг до конца дня сохранится облачная погода и если в первой половине дня ожидаются небольшие осадки – в виде дождя и мокрого снега, то ближе к вечеру Латвию достигнет новая зона осадков и их интенсивность существенно вырастет, пишет Kasjauns.lv.
Согласно прогнозу синоптиков мокрый снег будет идти в течение нескольких часов.
Будет дуть слабый юговосточный, южный ветер. Максимальная температура воздуха 0..+4 градус.
В Риге будет облачно, после 18 часов пойдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +1..+2 градусов.
Зона осадков, которая к вечеру достигнет Латвию, принесет затяжной снег и дождь, который беспрерывно будет идти местами вплоть до 12 часов, в том числе и с небольшими перерывами продолжится в пятницу. Образуется снежный покров, ухудшатся условия передвижения на дорогах.
О сильном снегопаде предупреждает латвийцев в своем Twitter и синоптик Том Брицис.
Šorīt daudzviet Latgalē 1-3cm sniega, uzsnidzis arī daļā Vidzemes un Zemgales. Nākamajā naktī snigs krietni spēcīgāk. Bilde no Rēzeknes . pic.twitter.com/6cVD1203pn— Toms Bricis (@boms_tricis) 30 ноября 2017 г.