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В четверг до конца дня сохранится облачная погода и если в первой половине дня ожидаются небольшие осадки – в виде дождя и мокрого снега, то ближе к вечеру Латвию достигнет новая зона осадков и их интенсивность существенно вырастет, пишет Kasjauns.lv.

Согласно прогнозу синоптиков мокрый снег будет идти в течение нескольких часов.

Будет дуть слабый юговосточный, южный ветер. Максимальная температура воздуха 0..+4 градус.

В Риге будет облачно, после 18 часов пойдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +1..+2 градусов.

Зона осадков, которая к вечеру достигнет Латвию, принесет затяжной снег и дождь, который беспрерывно будет идти местами вплоть до 12 часов, в том числе и с небольшими перерывами продолжится в пятницу. Образуется снежный покров, ухудшатся условия передвижения на дорогах.

О сильном снегопаде предупреждает латвийцев в своем Twitter и синоптик Том Брицис.