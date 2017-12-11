Продолжается сбор подписей за сохранение билингвального образования (34)

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Общество | 11 декабря 2017 года, 10:00

Инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября вернулась на платформу Manabalss.lv и за нее снова можно проголосовать. Для того, чтобы предложение было передано в парламент необходимо до 14 000 подписей собрать еще 1 309.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор инициативы Денис Бартецкий.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество.

Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).

Комментарии 34
h3 часа назад
Надо вернуть образование на русском, а латышский сделать каждый день! А билингвальная система калечит психику детей только! Домашние задания ребенок должен быть в состоянии делать сам, а не с помощью армии переводчиков в лице родителей, бабушек и дедушек!
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каджич3 часа назад
Прежде всего необходимо изьять термин "нацменьшинство" в отношении русских.Русский этнос не подпадает под этот термин в соответствии с международными законами и регулами ЕС.Читаем:Национальное меньшинство — это национальная группа, консолидированная и живущая в одном из регионов государства (из чего вытекает её естественное стремление к получению автономии), характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего единства и вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты — язык, культуру и т. д.Где ВЫ усматриваете "консолидированная и живущая в одном из регионов государства"??Русские живут по всей Латвии и нет места их компактного проживания.Все это выдумал местный нацрежим.для его привелигерованного проживания на горбу иных национальностей.русские гособразующая нация на ровне с латышами.латгальцами и русскими.А мерзкому Режиму необходимо принять конвенцию "О нацменьшинствах"тогда и русские не будут считаться нацменьшинством.за исключением староверческих общин.На дворе 21 век.европа живет по единым законам ЕС.а пещерный Режим Латвии играется с человеческими жизнями.как папуасы с бусами.
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Поезд ушёл 3 часа назад
К сожалению время когда надо было требовать обучение на русском упущено ,но можно требовать пересмотр процентного соотношения русского и латышского,особенно по физике ,химии и математике.Остальные предметы могут нести нагрузку и латышского языка,чем помогут лучше освоить изучение языка как такового.
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