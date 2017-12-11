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Инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября вернулась на платформу Manabalss.lv и за нее снова можно проголосовать. Для того, чтобы предложение было передано в парламент необходимо до 14 000 подписей собрать еще 1 309.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор инициативы Денис Бартецкий.

Напомним, как ранее писал Mixnews, подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество.

Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".

По словам Бартецкого, за предложение о билингвальном образовании собрано много неликвидных подписей (в число которых могут входить подписи неграждан).