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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в 14 часов на три минуты включила по всей Латвии сирены тревоги, чтобы проверить работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Чуть позднее будут известны ее результаты. Ответственные структуры заранее предупредили население о проверке, чтобы избавить жителей от возможного беспокойства.

ГПСС напоминает, что в случаях, если жители заранее не будут предупреждены о проверке, заслышав сирену, они должны включить радио или телевизор, где передадут информацию о возможной угрозе и рекомендации по защитным мероприятиям и дальнейшим действиям.

По всей Латвии размещены 164 сирены тревоги, которые установлены так, чтобы их сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км. В соответствии с правилами Кабинета министров сирены проверяются два раза в год.

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