В Латвии проверены сирены тревоги (3)

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Общество | 30 ноября 2017 года, 14:04

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в 14 часов на три минуты включила по всей Латвии сирены тревоги, чтобы проверить работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Чуть позднее будут известны ее результаты. Ответственные структуры заранее предупредили население о проверке, чтобы избавить жителей от возможного беспокойства.

ГПСС напоминает, что в случаях, если жители заранее не будут предупреждены о проверке, заслышав сирену, они должны включить радио или телевизор, где передадут информацию о возможной угрозе и рекомендации по защитным мероприятиям и дальнейшим действиям.

По всей Латвии размещены 164 сирены тревоги, которые установлены так, чтобы их сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км. В соответствии с правилами Кабинета министров сирены проверяются два раза в год.

фото flickr.com

Комментарии 3
Eliza46 минут назад
Интересно, а я что не слышала, хотя специально приглушила звук на компе и прислушивалась, но... ти ши на.
Предупреждаю сразу - проблем со слухом нет.
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А Вам, собственно, и не надо слышать.20 минут назад
Этот сигнал для тех, кого надо предупреждать или спасать.
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Вот облом17 минут назад
А я подумал,что это взвыли народные избранники,хотя полнолуние еще не наступило. Обидно.
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