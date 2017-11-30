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В силу вступило решение Рижского окружного суда, которым суд отклонил иск к предприятию Maxima Latvija по гражданскому делу, в котором рассматривалось требование семьи, пострадавшей в трагедии в Золитуде, о взыскании моральной компенсации.

Рижский окружной суд уже 19 октября с.г. объявил решение, отклонив иск к Maxima Latvija. Рассмотрев апелляционную жалобу, поданную предприятием, на решение суда первой инстанции, суд признал, что суд первой инстанции спор разрешил ошибочно, т.к. не были констатированы противоправные действия Maxima Latvija из-за не проведения эвакуации людей после активизации пожарной сигнализации.

Суд в своем решении указал, что нет основания считать, что Maxima Latvija в этих конкретных обстоятельствах могла бы предусмотреть обрушение крыши, потолка и несущих конструкций, т.к. в функцию противопожарной сигнализации не входило предупреждение о возможном провале крыши.

Суд также заключил, что система противопожарной сигнализации не начала работать в связи приближающимся обрушением конструкции здания, и активизация противопожарной сигнализации была принята за совпадение. Суд в решении признал, что, учитывая то, что пожар в здании не был констатирован, в соответствии с нормативными актами включение сигнализации было признано ложной тревогой, и поэтому не было основания проводить эвакуацию людей.

Соответственно, раз отсутствует причинно-следственная связь между включением противопожарной сигнализации и обрушением крыши здания, неприменима и юридическая ответственность. Следовательно, суд признает, что нет юридического основания для взыскания компенсации с Maxima Latvija.

Решение в установленный срок сторонами не было обжаловано, и поэтому оно вступило в силу.

Несмотря на это решение суда, всё еще в силе предложение Maxima Latvija о выплате финансовой поддержки тем потерпевшим, которые согласились на условия соглашения, которое предприятие добровольно предложило потерпевшим, беря на себя моральную ответственность. К настоящему времени соглашение заключено почти со всеми пострадавшими семьями. В совокупности на поддержку пострадавших Maxima Latvija добровольно направила почти 9 млн. EUR.