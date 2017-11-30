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Детский реабилитационный центр Poga и компания Maxima Latvija проводят совместную благотворительную акцию, способствующую развитию сферы реабилитации для детей с двигательными нарушениями, пониманию обществом потребностей этих детей и необходимости их социальной интеграции.

В октябре в магазинах Maxima Latvija, расположенных по всей Латвии, было собрано 26 375,98 евро, из которых 8742,75 евро составили средства, оставленные покупателями в ящиках для пожертвований, а 17 633,23 евро – средства, полученные в результате продажи в октябре продуктов, участвовавших в акции.

Как отметила руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта, благодаря средствам, собранным в октябре в магазинах Maxima Latvija, в течение всего следующего года в реабилитационном центре Poga можно будет проводить программу "Доктор Poga".

"Доктор Poga" – благотворительная программа, в рамках которой будут предоставляться бесплатные консультации педиатра и невролога по лечению детей со всей Латвии. Программа дает возможность получать консультации высококвалифицированных специалистов, чтобы своевременно выявить проблемы и получить необходимое лечение.

На собранные пожертвования в течение 2018 года можно будет провести 753 консультации по программе "Доктор Poga".