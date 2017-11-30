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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призналась, что ее пытались завербовать сотрудники Комитета государственной безопасности CCCP (КГБ) или так называемые чекисты. Об этом она рассказывает в документальном фильме телеканала TV3, который снят в честь юбилея бывшего президента.

Как сообщает портал Kasjauns.lv, когда Вике-Фрейберга жила в Канаде, то была одной из самых видных персон среди латышских изгнанников. Она вспоминает, что как-то в Канаде гостили четыре латвийца, среди которых были художники и ученые.

"Но был там еще один особо шустрый человек. Он все время шептал, что несмотря на наш патриотизм, мы должны подчиняться той системе... ", - рассказывает Вике-Фрейберга.

Тогда она своим единомышленникам и сказала, что "из всей этой четверки этот голубоглазый патриот и есть настоящий агент".

Уже в годы независимой Латвии Вайре Вике-Фрейберге дали почитать документ, который был подписан именно тем человеком. В нем было сказано, что она "безнадежный субъект на вербовку".

По словам экс-президента, этот чекист уже в независимой Латвии занимал высокую должность, но не такую, чтобы угрожать государственной безопасности, но все-таки довольно престижную. Вике-Фрейберга старалась его избегать.

Фото: flickr.com