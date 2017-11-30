Twitter о проверке сирен в Латвии: вы бы еще в церковный колокол позвонили

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Общество | 30 ноября 2017 года, 20:18

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сегодня на три минуты включила по всей Латвии сирены тревоги, чтобы проверить работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Пользователь Мирдза Звайгзне сообщает, что не слышала сирен.

"В гуле работы не слышал ни одной сирены. Вот так трудолюбивые люди и умрут", - пишет она.

Крестьянин Валтерс Митанс жалуется на несовременный подход ГПСС.

"Эти сирены - это такой прошлый век. Удивляюсь, что в церковные колокола не звонят", - пишет он.

Блогер Томс Лусис выступает со своим предложением.

"Не было бы эффективнее вместе беспокоящего сигнала рассылать смс?", - пишет он.

Между тем, как сообщили в ГПСС, из проверенных сегодня 162 сирен тревоги не сработали шесть. Еще 14 сирен сработали, но у них были обнаружены технические проблемы.

Фото из Twitter

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