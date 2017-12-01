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Сегодня, 1 декабря, с 14 до 16 часов на Рижском вокзале в центральном зале на первом этаже будет находиться кабина, в которой можно анонимно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Илзе Арая.

Будет предоставляться также информация о ВИЧ-инфекции и ее профилактике.

Мероприятие проводится во Всемирный день борьбы со СПИДом в сотрудничестве с организацией "Dia+logs".

В прошлом году, по словам Араи, 365 жителей Латвии узнали, что они ВИЧ-инфицированы.