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Одна из жительниц Риги написала в редакцию "МК-Латвия" о том, что в столичных автобусах слишком жарко. Ее возмутил тот факт, что водитель, несмотря на плюсовую температуру на улице, включил на полную мощность в салоне обогреватель.

"На днях на улице было +4 градуса, шел дождь. Люди надели теплые пуховики, почти у каждого в руках зонт. А в салоне троллейбуса царит лето, невероятно жарко и даже душно", - написала женщина.

Она подчеркнула, что в салоне жарко было именно из-за температуры, а не из-за числа пассажиров.

"Дело в том, что водитель включил обогрев на полную мощность. Ему-то что, он сидит в своей кабинке в рубашке, ему комфортно. А что делать пассажирам, на которых пуховик или толстое пальто? Когда я зашла в салон, то сняла с себя пальто, расстегнула кофту и даже сапоги, но легче мне не стало. Рядом со мной пожилая женщина обмахивала себя газетой и причитала, по ощущениям в салоне не менее 25 градусов тепла. Для чего в салоне установили такую жару?", - задается вопросом пассажирка.