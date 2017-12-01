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С учетом изменившейся ситуации с безопасностью в мире в Национальных вооруженных силах (НВС) проведены структурные изменения, которые предусматривают создание управления спецопераций и тайных спецотрядов, рассказал командующий НВС Леонид Калниньш.

По его словам, изменения в структуре НВС проведены, чтобы обеспечить выполнение регулярными подразделениями армии и Земессардзе определенных задач.

Предыдущая структура армии устарела и не отвечала стоящим перед ней новым задачам по развитию боеспособности и обороне государства.

Командующий НВС отметил, что одним из краеугольных камней национальной обороны являются подразделения спецопераций. В настоящее время в армии существует подразделение специального назначения, которым руководит Юрис Ушацкис.

Планируется создать управление специальных операций, в состав которого войдут упомянутое подразделение спецназа и еще несколько новых подразделений. Одним из таких подразделений станет отряд спецназа Земессардзе, в котором будут служить добровольцы.

Такое спецподразделение под названием "Ястреб" уже существовало в период с 1991 по 2003 год, когда было включено в состав спецназа НВС.

Новый отряд может получить такое же название, но окончательное решение будет принято в 2018 году.

Большая часть новых подразделений будет укомплектована из специалистов спецназа. Ушацкис ранее сообщил, что в ближайшие годы количество военнослужащих этого подразделения планируется увеличить почти в три раза.

"Управление спецопераций будет развиваться очень быстрыми темпами, чтобы продемонстрировать свою готовность уже до конца следующего года. Эти подразделения очень важны для обороны, но чем меньше о них будет известно, тем лучше для государства", - подчеркнул командующий НВС.

Фото: Армия Латвии