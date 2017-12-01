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Сегодня, 1 декабря, бывшему президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге исполнилось 80 лет.

Она стала президентом Латвийской Республики 8 июля 1999 года, а 20 июня 2003 года была переизбрана, будучи единственным выдвинутым кандидатом, и занимала президентское кресло вплоть до 7 июля 2007 года, когда на этом посту ее сменил Валдис Затлерс.

В честь юбилея экс-главы сняты две картины. Телеканал LTV подготовил документальный фильм под названием "Всегда президент", где собраны уникальные видеоматериалы и интервью с Вике-Фрейбергой.

Авторы фильма называют ее самым заметным политиком своего времени, которая не только помогла Латвии вернуться в Европу, но и до сих пор продолжает вдохновлять людей.

Также в знак уважения к бывшему президенту телеканал TV3 снял фильм "Троякая Вайра", где рассказано о трех разных сторонах одной личности.

Режиссер фильма стремится показать Вике-Фрейбергу как супругу, маму и бабушку, а также как политика, ученого и исследовательницу дайн.

Фото: flickr.com