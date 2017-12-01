Восемь лет президентства: Вайра Вике-Фрейберга отмечает 80-летний юбилей (6)

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Общество | 1 декабря 2017 года, 17:03

Сегодня, 1 декабря, бывшему президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге исполнилось 80 лет.

Она стала президентом Латвийской Республики 8 июля 1999 года, а 20 июня 2003 года была переизбрана, будучи единственным выдвинутым кандидатом, и занимала президентское кресло вплоть до 7 июля 2007 года, когда на этом посту ее сменил Валдис Затлерс.

В честь юбилея экс-главы сняты две картины. Телеканал LTV подготовил документальный фильм под названием "Всегда президент", где собраны уникальные видеоматериалы и интервью с Вике-Фрейбергой.

Авторы фильма называют ее самым заметным политиком своего времени, которая не только помогла Латвии вернуться в Европу, но и до сих пор продолжает вдохновлять людей.

Также в знак уважения к бывшему президенту телеканал TV3 снял фильм "Троякая Вайра", где рассказано о трех разных сторонах одной личности.

Режиссер фильма стремится показать Вике-Фрейбергу как супругу, маму и бабушку, а также как политика, ученого и исследовательницу дайн.

Фото: flickr.com

Комментарии 6
житель чего то там...41 минуту назад
Мы всегда будет помнить тот позор..... где бегом на полусогнутых...по трапу.
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Не Лоялен27 минут назад
Искренне!Отстань от народа канадская ведьма!Хватит тратить наши налоги!
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Rola Zums26 минут назад
Кому как, а для меня до сих пор загадка, как человек имеющий гражданство другого государства мог стать президентом второй страны... Как же клятва королеве и клятва латвийскому народу, они не пересекаются? Кто в курсе, объясните :)
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