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К 80-летнему юбилею экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая отмечает день рождения 1 декабря, создано несколько документальных фильмов, которые выйдут на телеэкраны страны сегодня вечером. Журналист LTV Фредерик Озолс выразил недоумение по поводу того, что про экс-президента то ничего не сообщают, то информации слишком много, это при том, что команды создателей фильмов позиционируют свою работу, как уникальную.

"Теперь, когда одновременно создано три уникальных (от слова "единственный" фильма про Вайру Вике-Фрейбергу, напрашивается конкурс фильмов о Вайре Вике-Фрейберге. Для экономии времени, можно было бы выбрать, смотреть лучший фильм, или, чисто из интереса, худший. Перефразируя русское выражение: То пусто, то густо", - написал журналист, имея ввиду фильмы, созданные командами LTV, TV3 и LNT .

Правда позднее Фредерикс Озолс признал, что вероятно ошибся. Фильм создали телеканалы LTV, TV3, а вот LNT уже ранее создавал подобный фильм, поэтому неизвестно будет ли показан он в этом году.

Tagad, kad vienlaikus radītas trīs unikālas (no vārda "vienīgais") filmas par Vairu Vīķi-Freibergu, prasās gandrīz pēc Vairas filmu konkursa. Taupot laiku, varētu izvēlēties, skatīties labāko, vai, intereses pēc, sliktāko. Pārfrāzējot krievu izteicienu: То пусто, то густо. — Frederiks Ozols (@incaustum) 1 декабря 2017 г.

Напомним, в честь юбилея экс-главы сняты две картины. Телеканал LTV подготовил документальный фильм под названием "Всегда президент", где собраны уникальные видеоматериалы и интервью с Вике-Фрейбергой. Телеканал TV3 снял фильм "Троякая Вайра", где рассказано о трех разных сторонах одной личности.

А ранее в 2012 году команда LNT сняла тоже "уникальный" фильм о бывшем президенте Латвии.

Фото: flickr.com