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Звезда латвийского баскетбола Кристапс Порзиньгис 30 ноября стал гостем американского ток-шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (пер. "Вечернее шоу Джимми Фэллона").

Баскетболист стал первым гостем из Латвии, который побывал у Джимми Фэллона.

Кристапс Порзиньгис выступает в НБА за "Нью-Йорк Никс". Латвийский форвард проводит там уже свой третий сезон. В настоящий момент он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков лиги.

В среднем за матч 22-летний лиепайчанин набирает 27,3 очка.

The Tonight Show - старейшее в истории телевидения ток-шоу. У передачи было шесть ведущих за все время существования. С 2014 года и по сей день программу ведет известный американский актер, певец и шоумен Джимми Фэллон.

Источник: headlineplanet.com

Фото: NBC/NBCU Photo Bank