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Министерство земледелия создаст базу данных спермы племенных быков. Телеканал LTV7 сообщает, что таким образом чиновники будут бороться с серыми потоками в отрасли.

Станция искусственного осеменения в Сигулде работает уже 60 лет. Специалисты рассказывают, что здесь находится 20 быков, чьей продукции фирме хватает, чтобы работать с тысячью клиентов.

"Обычно бык проводит на станции около года. Есть манеж, где ходят быки, врачи проверяют каждый раз их здоровье и состояние. По закону им необходимо делать анализы, после которых мы собираем сперму и замораживаем", - пояснил председатель правления станции искусственного осеменения в Сигулде Нилс Иварс Феодоровс.

Замораживают сперму с помощью жидкого азота. После заморозки сперма находится на станции целый месяц, после чего ее проверяют под микроскопом. Если все в порядке, продукцию отправляют к коровам по всей Латвии.

Теперь специалистам придется заносить в базу данных и регистрировать в минземледелия каждую дозу спермы. В дозе — 0,25 миллилитра. Цена - от трех до двадцати евро.

В стране семь станций искусственного оплодотворения и только три из них производят сперму на месте. Остальные занимаются только закупкой продукции из-за границы. Но отчитываться за проданное теперь будут все без исключения.

Председатель правления Латвийского объединения племенного животноводства Майя Бруновска считает регистрацию обязательной.

"Будет легче видеть всю эту систему. Например, в магазине все товары регистрируются в чеке. И они всегда знают, что они закупили и что продали. Коммерсант, чтобы понять какой спермы ему не хватает и какую надо закупить тоже должен знать, что у него еще осталось, а что надо закупать снова", - сказала она.

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