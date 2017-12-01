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Мэр Резекне Александр Барташевич поддерживает инициативу мэра Риги Нила Ушакова о финансовой поддержке учащихся школ нацменьшинств, благодаря чему ребята смогут осваивать предметы на родном языке.

Барташевич направил письмо главе Минобразования Карлису Шадурскису, в котором просит не вводить эту реформу в школах национальных меньшинств, обосновав это негативной оценкой предполагаемой реформы со стороны родителей школьников.

"Председатель Рижской думы Нил Ушаков на встрече с премьер-министром Марисом Кучинскисом и министром образования Карлисом Шадурскисом сообщил, что Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предложить новую программу образования. То есть, ученикам школ национальных меньшинств будут обеспечены дополнительные занятия, где они смогут осваивать предметы на их родном языке", - напомнил Барташевич.

Мэр Резекне подчеркнул, что последует примеру главы Риги и в рамках возможностей городского бюджета будет оказана помощь школам нацменьшинств.

"Поддерживаю инициативу мэра Риги, так как таким способом будет оказана поддержка школьникам, чтобы обеспечить качество образования по тем предметам, которые могут создать трудности в освоении и понимании. Именно эти предметы являются наиболее востребованными. В случае реализации реформы город Резекне будет пытаться делать то же самое, оценив реальную ситуацию в школах и возможности бюджета города", - пишет градоначальник Резекне.

Резекненская городская дума отправила письмо министру образования и науки Карлису Шадурскису с просьбой не вводить эту реформу в школах национальных меньшинств, обосновав это негативной оценкой предполагаемой реформы со стороны родителей школьников.

"Мы надеемся, что К. Шадурскис учтёт мнение представителей национальных меньшинств нашего и других самоуправлений и отменит план данной реформы", - написал Барташевич.

Как сообщалось, как заявил сегодня министр образования и науки Карлис Шадурскис, с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

А на днях лидер VL!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сообщил, что Национальное объединение в понедельник призовет правительственные партии поддержать перевод государственных и муниципальных школ полностью на латышский язык обучения.