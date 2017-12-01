Общество |

Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft, так как эти лица включены в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время проверки в международном автобусе. Они будут выдворены из страны, сообщила пресс-секретарь ГПО Кристине Петерсоне.

Член правления Латвийской ассоциации игроков Airsoft Дмитрий Медведев рассказал, что задержанные должны были помочь в организации турнира военно-спортивных игр. Первоначально он полагал, что задержание произвела Полиция безопасности.

Закон об иммиграции предусматривает, что министр внутренних дел включает в "черный список" лиц на основании заключений правоохранительных органов, например, есть основания полагать, что иностранец является членом антигосударственной или преступной организации, создает угрозу безопасности страны, общественному порядку.

В МВД агентству ЛЕТА не комментировали, почему конкретные россияне включены в "черный список".

После задержания мужчин предусмотренный в субботу турнир отменен. Заявки на него подали около 300 участников, и часть из них уже прибыла в Ригу.

Первый в Балтии турнир военно-спортивных игр Airsoft планировалось провести в Риге 2 декабря. В нем должны были участвовать команды по крайней мере из пяти стран. В играх Airsoft используются копии реального оружия, стреляющие пластмассовыми шариками.

ПБ уже ранее говорила о необходимости усовершенствовать правовое регулирование военно-спортивных игр, так как они используются фактически для тактических военных учений, например, захвата зданий, разведки.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download