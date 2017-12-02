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Сегодня на Домской площади зажжется главная рождественская елка столицы, сообщили в Рижской думе.

Мероприятие состоится в 17.00. Праздничные гирлянды на елке включит исполнительный директор Риги Юрис Радзевич. В мероприятии примут участие детско-молодежный вокальный ансамбль Kolibri, актер Марис Безмерс и воспитанники школы барабанщиков Анджея Граудса.

С зажжением елки активно начнут работать и рождественские ярмарки на Домской площади, Эспланаде и площади Ливу. Здесь рижане и гости города смогут приобрести подарки, изделия народных ремесленников, рождественские угощения и другие товары. По выходным на ярмарках будут регулярно проходить концерты.

С наступлением Адвента в концертных залах и церквях Риги также начнутся рождественские концерты.

Фото: pixabay.com