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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы перенаправить средства, предназначенные для торжеств в честь столетия Латвии, на лечение раковых больных, сообщает KasJauns.

Инициатор сбора подписей Алвил Пуричс Аурелс объяснил, что на праздники в честь столетия государства будет потрачено около 60 млн евро, из которых 22,3 млн являются долей страны. Пуричс Аурелс указал, что Эстония на торжества в честь своего столетнего юбилея потратит около 24 млн евро, а Финляндия – "всего лишь 19 млн евро".

В инициативе изъявлено желание пересмотреть расходы и часть денег перенаправить на лечение раковых больных.

Автор петиции обеспокоен тем, что в Латвии современное лечение онкологических заболеваний очень сильно отстает и в связи с этим, в последние три года в четыре раза увеличилось число просящих о помощи раковых больных.

Также страдающие от онкологических заболеваний латвийцы пытаются стать резидентами Эстонии, поскольку там спектр компенсируемых медикаментов намного шире.

По словам Пуричса Аурелса, очень значимыми проблемами в онкологии являются компенсация наиболее эффективных лекарств и финансирование операций и химиотерапии. Только в редких случаях пациентам компенсируют затраты на терапию, которая уничтожает раковые клетки и останавливает их рост.

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