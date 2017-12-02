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Со следующего года можно будет подписывать документы и в мобильных телефонах, сообщает портал Skaties.lv .

Латвийский государственный центр радио и телевидения разработал новый портал э-подписей и мобильное приложение. С его помощью можно будет идентифицировать себя на сайте услуг госуправления и в системах отдельных учреждений, например, в системе электронного декларирования Службы госдоходов.

Новый портал начнет работать 2 января, а приложение станет доступно уже с 11 декабря.

Представитель центра заявил, что это сильно упростит получение многих услуг. В том числе, станет проще подписывать документы, портал планируется интегрировать в Latvija.lv .

В общем, с введением электронных подписей в 2006 году, их использовали более чем 19 млн раз.

Хотя бы один раз в году э-подписи используют около 40 000 человек. В прошлом году такая подпись была зафиксирована 4,1 млн раз.

Фото: pixabay.com