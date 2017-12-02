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Рабочая группа решила организовать аукцион по продаже прав на долгосрочную аренду водонапорной башни в Агенскалнсе, на улице Алисес, сообщает KasJauns.

Предприятию Rīgas ūdens принадлежат еще три исторические водонапорные башни – башни "Близнецы" на улице Маза Матиса и одна в Чиекуркалнсе, на улице Гауяс. Все эти объекты не используются в целях водоснабжения уже десятки лет.

“Рабочая группа решила, что башни надо сдать в долгосрочную аренду и сейчас вырабатываются нужные для этого условия. Они могут быть готовы в течение месяца", - указал представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Сначала на аукцион будут выставлены арендаторские права на водонапорную башню в Агенскалнсе, а решения об утилизации других трех башней будут приняты позже.

“Для производства эти башни больше не нужны и нашей целью не является сохранение памятников культуры", - заявил представитель предприятия.

Срок, на который башни будут арендованы, еще не установлен. Планируется, что аукцион по продаже арендаторских прав на башню на улице Алисес может пройти весной следующего года.

Ранее сообщалось, что расходы на реставрацию каждой из башней составят от одного до двух с половиной миллионов евро.

Фото: flickr.com