Агенскалнскую водонапорную башню выставят на аукцион (5)

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Общество | 2 декабря 2017 года, 14:07

Рабочая группа решила организовать аукцион по продаже прав на долгосрочную аренду водонапорной башни в Агенскалнсе, на улице Алисес, сообщает KasJauns.

Предприятию Rīgas ūdens принадлежат еще три исторические водонапорные башни – башни "Близнецы" на улице Маза Матиса и одна в Чиекуркалнсе, на улице Гауяс. Все эти объекты не используются в целях водоснабжения уже десятки лет.

“Рабочая группа решила, что башни надо сдать в долгосрочную аренду и сейчас вырабатываются нужные для этого условия. Они могут быть готовы в течение месяца", - указал представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Сначала на аукцион будут выставлены арендаторские права на водонапорную башню в Агенскалнсе, а решения об утилизации других трех башней будут приняты позже.

“Для производства эти башни больше не нужны и нашей целью не является сохранение памятников культуры", - заявил представитель предприятия.

Срок, на который башни будут арендованы, еще не установлен. Планируется, что аукцион по продаже арендаторских прав на башню на улице Алисес может пройти весной следующего года.

Ранее сообщалось, что расходы на реставрацию каждой из башней составят от одного до двух с половиной миллионов евро.

Фото: flickr.com

Комментарии 5
Рижанка 1 час назад
Да ! Все скидывает с себя это гр.......ное государство . Вкладывать не хотят да и ума не хватает , так сейчас и народ продали вместе со страной и землей . Когда ни будь кто то станет на защиту нашей земли ,страны, народа . Или будем поддаваться как бараны .Ведь ни одна структура и министерства и канцелярия не работает во благо страны , народа , работают они и содержат себе рабочие места, и пожизненную пенсию себе утверждают .
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можно1 час назад
из них ракеты в космос запускать.
2
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wolf1 час назад
A rabochaja gruppa ne hochet zdatj v kratkosrochnuju arendu svoi tupie mozgi
3
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