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После введения образования с шести лет, в крупнейших школах Латвии за один год может образоваться 12 параллельных классов, пишет Latvijas avīze.

Самым богатым школьниками образовательным учреждением в этом учебном году стала Рижская классическая гимназия, в которой учатся 1610 человек. На втором месте в списке оказалась Рижская золитудская гимназия с 1466 учениками, а третью строчку заняла Адажская средняя школа – в ней учится 1441 ребенок.

Согласно данным предоставленным школами, в последние годы в Рижской классической гимназии и в Адажской средней школы каждый год обучается по шесть параллельных классов. Если с 2019/2020 года в первый класс одновременно пойдут шестилетки и семилетки, число школьников удвоится, а с ним и количество параллельных классов.

Минобразования предположило, что изначально шестилетние дети обучение начнут в детском саду, однако через год они все уже будут посещать школу и многим придется учиться не в привычных "А" и "Б" классах, но и в "К" и "Л".

Напомним, в следующем году в Латвии не будут вводить начальное образование с шести лет, заявил во вторник на заседании Комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки министр Карлис Шадурскис. Вместо этого изменения войдут в силу с 2019/2020 учебного года.

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