Начат сбор подписей за то, чтобы ночью в Риге светофоры горели желтым цветом (8)

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Общество | 2 декабря 2017 года, 17:19

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы в ночное время на светофорах в Риге горел желтый свет. Об этом сообщает nra.lv .

Сбор подписей проводится по инициативе Арниса Миланцейса.

По словам автора инициативы, если ночью на светофорах будет включен мерцающий желтый свет, водителям не придется стоять на пустых перекрестках, а также уменьшится количество выхлопных газов, загрязняющих воздух.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Eyewitness2 часа назад
Полный дибилизм. Значит перед каждым светофором необходима будет притормаживать, чтобы убедится в том, с другой стороны не едет "джигит".
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Юрец1 час назад
Я пешеход и я ПРОТИВ!!!
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lolo2 часа назад
atgādina anekdoti par džigitiem un luksaforu ... incanti kā otrs džigits stāvēs un gaidīs pie mirgojošā dzeltenā :DDDDD, idiotu bars !
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