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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы в ночное время на светофорах в Риге горел желтый свет. Об этом сообщает nra.lv .

Сбор подписей проводится по инициативе Арниса Миланцейса.

По словам автора инициативы, если ночью на светофорах будет включен мерцающий желтый свет, водителям не придется стоять на пустых перекрестках, а также уменьшится количество выхлопных газов, загрязняющих воздух.

Фото: pixabay.com