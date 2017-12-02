Начат сбор подписей за то, чтобы ночью в Риге светофоры горели желтым цветом (8)
Общество | 2 декабря 2017 года, 17:19
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы в ночное время на светофорах в Риге горел желтый свет. Об этом сообщает nra.lv .
Сбор подписей проводится по инициативе Арниса Миланцейса.
По словам автора инициативы, если ночью на светофорах будет включен мерцающий желтый свет, водителям не придется стоять на пустых перекрестках, а также уменьшится количество выхлопных газов, загрязняющих воздух.
Фото: pixabay.com
Полный дибилизм. Значит перед каждым светофором необходима будет притормаживать, чтобы убедится в том, с другой стороны не едет "джигит".
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Я пешеход и я ПРОТИВ!!!
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atgādina anekdoti par džigitiem un luksaforu ... incanti kā otrs džigits stāvēs un gaidīs pie mirgojošā dzeltenā :DDDDD, idiotu bars !
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