На Домской площади зажгли главную Рождественскую елку столицы
Общество | 2 декабря 2017 года, 18:45
Более чем 2000 рижан пришли сегодня вечером посмотреть на зажжение Рождественской елки на Домской площади.
Мероприятие началось с общего отсчета до события. Включение лампочек происходило в музыкальном сопровождении.
Посмотреть на главную Рождественскую елку столицы пришло большое число семей с детьми и молодежи.
Как сообщалось ранее, вместе с зажжением праздничных елок начнут работать и Рождественские ярмарки на Домской площади, Эспланаде и площади Ливу.