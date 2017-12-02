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Более чем 2000 рижан пришли сегодня вечером посмотреть на зажжение Рождественской елки на Домской площади.

Мероприятие началось с общего отсчета до события. Включение лампочек происходило в музыкальном сопровождении.

Посмотреть на главную Рождественскую елку столицы пришло большое число семей с детьми и молодежи.

Как сообщалось ранее, вместе с зажжением праздничных елок начнут работать и Рождественские ярмарки на Домской площади, Эспланаде и площади Ливу.