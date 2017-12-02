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Ночь с субботы на воскресенье пройдет без наблюдаемых осадков, но с утра, начиная с морского побережья, в центральных и западных районах Латвии ожидается дождь и мокрый снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и и метеорологии.

Ночью на побережье будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, днем порывы ветра будут достигать от 15 до 19 метров в секунду, а могут достигнуть и 20 метров в секунду на побережье.

Температура ночью будет составлять от -3 до +4 градусов, днем от 0 до +6 градусов. Синоптики предупреждают, что в воскресенье дороги будут скользкими.

В Риге день пройдет преимущественно без осадков, однако вечером ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от 0 до -1 градуса, а днем от 0 до +2 градусов.

В столице ожидается юго-западный и южный ветер, который днем будет дуть со скоростью от 7 до 13 метров в секунду.

Фото: pexels.com

Источник: nra.lv