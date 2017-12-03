9% жителей Латвии в прошлом году получили удостоверение об инвалидности (5)

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Общество | 3 декабря 2017 года, 13:22

В прошлом году 182 048 человекам или 9,3% населения Латвии была установлена инвалидность, в том числе 17 865 человекам - впервые, сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

8296 людей с инвалидностью были детьми, а 73 541 находились в пенсионном возрасте старше 63 лет.

9506 человек получали предоставляемые самоуправлениями услуги ассистента, в том числе 4 430 имели инвалидность первой группы, 4 184 - инвалидность второй группы, а 892 были детьми.

Услугами сурдопереводчика пользовались 1218 лиц для общения и 65 для обучения. В прошлом году к потребностям инвалидов на средства госбюджета было приспосособлено 29 транспортных средств.

По словам Зариньша, уровень занятости инвалидов с каждым годом растет. "В конце 2016 года работали 4% людей с первой группой инвалидности, 20% со второй группой и 40% с третьей группой", - сказал он. Тем не менее толерантность работодателей к инвалидам еще нужно повышать.

Комментарии 5
Alex 5 часов назад
Результаты успешной Латвии за 26 лет впечатляют !0.5 млн съехало , половина пенсионеры ,10% (пока !) инвалиды ,почти 10 млрд.долгов.Что у нас там в программной речи президента иль премьера иль спикера по поводу целей и устремлений в развитии Латвии на 10 и 20 лет ?Хотя в преддверии 100летия мы столько пустого пафоса ещё наслушаемся от "строителей счастливого европейского будующего"!
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Злобный Старпер 5 часов назад
В этой стране созданы все условия для жизни инвалидов. В любую гос. организацию, мед. учреждение, аптеку инвалида заносят на руках! Врачи не прячутся от инвалидов, а регулярно навещают и лечат инвалидов бесплатно!
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анекдот 5 часов назад
В автобусе жена выговаривает мужу:
— Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
— Простите, вы его ругаете или рекламируете?
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